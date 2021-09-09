Красоту не скрыть: Вера Брежнева в тесном топе-бра обтянула сочные прелести

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева выступала в сексуальном герл-бэнде всего четыре года, но обрела ошеломительный успех. Причина тому – не только вокальный талант, но и внешние данные красотки. Блондинка с пышными формами обрела статус секс-символа на долгие годы, который гордо носит и по сей день.

В свои 39 лет, имея двоих детей, Брежнева по-прежнему обладательница точеной фигуры. Которую не прочь показать при любом удобном случае. Хотя кокетливо прячет свои фото в бикини.

На сей раз Брежнева запостила селфи, на котором запечатлела свою грудь, обтянутую тесным бра, и точеную талию. Селфи быстро разошлось по фан-пабликам, где благодарные фанаты усыпали любимицу комплиментами и просьбами повторить на «бис».

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