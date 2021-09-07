«Красивый живот»: Вера Брежнева в черном нижнем белье полюбовалась своей идеальной фигурой

С Веры Брежневой стараются брать пример миллионы женщин с постсоветского пространства. Зная это, певица пошла им навстречу и лично направляет в нужное русло у себя в бьюти-блоге в Instagram. Уход за собой, секреты красоты и хорошего самочувствия, правильное питание, тренировки — все это находит отражение в ее беседах с подписчицами.

Все реже Брежнева делится с подписчиками снимками в бикини. А вот в бьюти-блоге она иногда делает исключения. Более того, предельная откровенность, с которой звезда общается с аудиторией, сподвигла ее показать себя в нижнем белье. Она наглядно продемонстрировала, в какой блестящей форме находится, когда соблюдает свои правила питания.

«Когда вечером правильно ешь, тогда утром красивый живот», — изрекла Брежнева.

Добавим, что Вера Брежнева уже давно поклонниками признана как одна из самых сексуальных женщин нашей страны. Певица прославилась благодаря участию в группе «ВИА Гра», и именно состав с Брежневой фанаты считают «золотым». Она прошла кастинг в поп-коллектив в 2002 году и выступала в нем до 2006 года. Сейчас артистка активно занимается сольной карьерой, бьюти-бизнесом и много времени посвящает заботе о себе.

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