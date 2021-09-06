«21 волшебный час с друзьями»: Брежнева в джинсах с высокой посадкой отметилась на празднике в Италии

Певица решила обрадовать друга, который отмечал день рождения. Она приехала в Италию, где провела почти сутки.

Вера Брежнева раньше выступала с группой «ВИА Гра». Теперь она одна из самых популярных сольных исполнительниц в стране. Певица каждый год выпускает хиты и снимает клипы. А вот личную жизнь она оберегает от лишнего внимания. Однако в этом году артистка стала чаще рассказывать о своей жизни и делится личными фото. Минувшим летом она отдохнула с возлюбленным в Греции.

Теперь Вера часто путешествует. Она возобновила гастроли, но всегда находит время на близких. На днях певица посетила Киев, где стала гостьей на показе мод. А вот накануне артистка добралась до Рима. Она решила обрадовать друга, который отмечал день рождения. Брежнева облачилась в широкие джинсы с высокой посадкой и кроп-топ. Образ дополняли сандалии и бордовый свитер, который она повязала на талию.

«Счастливый именинник моими глазами. Красивые мы», — подписала звезда фото. «Я провела в Риме 21 волшебный час с друзьями и поехала дальше», — поделилась она.

Жена Меладзе успела не только повеселиться на празднике, но и устроить себе длительную прогулку. Она поделилась кадрами из поездки и рассказала о своих впечатлениях.

«В Италии строгие требования. Вход в любое помещение — только в маске. Это касается и отелей. Снимаешь маску уже только у себя в номере», — отметила звезда. «Успела погулять по Риму и ночью, и днем. Такой разный он в разное время суток. Туристов не очень много, поэтому гулять комфортно, хоть и достаточно жарко», — похвасталась она.

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