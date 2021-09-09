Ни одной морщинки в 76 лет: Анастасия Вертинская поразила публику внешним видом

Накануне в Москве пришла премьера сериала «Вертинский». В кинотеатре «Октябрь» собрался весь бомонд, включая Аллу Пугачеву и Максима Галкина, Ксению Собчак и Константина Богомолова, и многих других. Не пропустила мероприятие и дочь артиста Анастасия Вертинская. Всех собравшихся она поразила своим внешним видом. На лице 76-летней актрисы вообще нет морщин. Некоторые зрители перешептывались, что накануне выхода в свет артистка явно заглянула в кабинет косметолога.

«Папа никогда нас с сестрой не воспитывал. Не спрашивал, что у нас в дневниках. Им был найден удивительный язык для общения. Он, например, говорил: «Я очень страдаю, когда знаю, что вы шалите». Зато отец приходил в восторг, когда мы с сестрой получали пятерки по пению. А стальное его не интересовало», — цитирует Вертинскую «Комсомольская правда».

Добавим, ранее Вертинскую считали одной из самых роковых женщин отечественного кино. Ее брак с Никитой Михалковым распался спустя три года после рождения сына. А с певцом Александром Градским она прожила в гражданском браке четыре года.

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