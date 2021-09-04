«Это был последний шанс МакSим»: Малышева пообщалась с лечащим врачом певицы, который вывел ее из комы

30 дней исполнительница хитов «Знаешь ли ты» и «Трудный возраст» находилась на искусственном жизнеобеспечении в реанимации 52-й больницы столицы.

38-летняя певица МакSим заставила волноваться чуть ли не всю страну. Прошедшее лето стало испытанием для артистки – она оказалась на грани жизни и смерти, когда заболела коронавирусом, и с 15 июня находилась в медикаментозной коме в 52-й московской больнице. В конце лета звезду, ослабленную и похудевшую, но победившую болезнь, выписали домой.

В программе «Жить здорово» Елена Малышева пообщалась с лечащим врачом певицы МакSим, реаниматологом Денисом Павловым.

«Она поступила на ИВЛ в тяжелом состоянии после нескольких суток попыток скомпенсировать ее стандартными респираторными методами», — вспомнил первую «встречу» с певицей доктор.

Такая ситуация потребовала использования другого прибора. «В сосуды кислород не поступал, потому что в сосудах – тромбы. А без кислорода человек жить не может. Аппарат для спасения в такой ситуации называется ЭКМО. Это был последний шанс МакSим», — объяснила Малышева.

По сути, за МакSим дышали искусственные легкие. Прибор забирает венозную кровь без кислорода, насыщает ее кислородом и убирает углекислый газ, и кровь отправляется обратно по организму. На ЭКМО певица пробыла почти месяц, уточнил ее лечащий врач.

При проведении лечения врачи понимали, насколько важен для их пациентки голос, поэтому сделали все, чтобы не повредить гортань и голосовые связки.

«Она открыла глаза, мы проговорили контрольные фразы «слышишь», «видишь», «покажи язык» «сожми кулак», «где находишь», — рассказал медик.

Сейчас врач Павлов звонит своей звездной пациентке каждый день. И набрал ей при Малышевой, которая очень хотела услышать голос МакSим. Но артистка говорить отказалась, скинув звонок. Зато пообщалась с другим телеведущим Первого канала — Иваном Ургантом. Ее звонкий голос вселил оптимизм и успокоил не только шоумена, но и всех телезрителей.

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