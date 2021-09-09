Чтобы хейтеры от зависти лопнули: 65-летняя Лариса Долина вышла на сцену в кожаной мини-юбке

65-летняя певица Лариса Долина продолжает сражать своим цветущим видом всех вокруг. И для очередного выхода к публике знаменитость решила надеть мини, чтобы похвастаться стройными ногами. Она облачилась в черный монохромный наряд, состоящий из блузы, кожаной мини-юбки на запах и высоких сапог.

«Вернулась из клуба «Джипси», где вечером поучаствовала в концертной программе группы Гарика Бурито. Спели наш «Капкан»! Зал поет и это так здорово! Такая мотивация, драйв, эмоции зашкаливают!», — сообщила знаменитость.

Поклонники оценили новый прикид певицы. «Годы вам очень идут так держать», «Лариса Александровна, не покидает ощущение, что вы кушаете молодильные яблоки!», «Шикардос!», «Как же обожаю Ваш стиль, Лариса Александровна! Всегда все образы, начиная от укладки и заканчивая педикюром — кайф!! Вы — красотка», — пишут фолловеры.

Лариса Долина, напомним, за полгода похудела на 21 килограмм. Теперь артистка предпочитает мини, облегающие и дерзкие наряды, которые подчеркивают ее новую фигуру.

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