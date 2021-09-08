«Он уже на выданье: Хоркина впервые рассказала в небрачном сыне от мужа Глаголевой

Более десяти лет Светлана Хоркина замужем за генералом запаса Олегом Кочновым. В 2019 году она родила сына Ваню. Также у гимнастки есть уже совсем взрослый сын Святослав, который появился на свет 16 лет назад. Его отцом является Кирилл Шубский – муж ныне покойной Веры Глаголевой. С миллиардером Светлана познакомилась в 1997 году на ужине олимпийского комитета в Лозанне и целых восемь лет была его любовницей. Они никогда не афишировали свои отношения, а расстались после рождения Святослава.

«Старшему — 16. Он уже на выданье, ведь в 10-й класс перешел. Думаем, куда будет поступать. Раньше сын говорил, что гуманитарий, а сейчас его интересует физика», — поделилась блондинка в эфире YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

Добавим, двукратная олимпийская чемпионка призналась, что счастлива в браке. Она совмещает заботу о семье и тренерскую деятельность.

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