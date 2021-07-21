«Мои сердечки!»: Хоркина перестала скрывать в соцсетях детей от миллиардера Шубского и чиновника Кочнова

Гимнастка Светлана Хоркина в Instagram разместила редкие кадры со своими детьми — Святославом и Иваном. Старший наследник «королевы брусьев» 21 июля отмечает день рождения. Ему исполнилось 16 лет.

Полностью лиц детей звезда спортивной гимнастики предпочла пока не показывать, но контуры лица старшего сына разглядеть вполне можно.

«В прекрасный важный праздник для православных — День обретения иконы Казанской Божьей Матери — у моих мальчиков день рождения. На двоих 17 лет и 9 месяцев. Здоровья и счастья, мои любимочки, мои сердечки, мои счастюлечки, мои жизнюлечки! Люблю вас сильно-пресильно». Светлана Хоркина

Напомним, что старшего сына Святослава Светлана Хоркина родила в 2005 году в Лос-Анджелесе. Его отец, вдовец актрисы Веры Глаголевой, бизнесмен и миллионеров Кирилл Шубский. Младший наследник у спортсменки родился от чиновника Олега Кочнова. Слуга народа на 23 года старше своей супруги.

Смотрите также: