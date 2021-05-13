«Международные соревнования в Австралии»: Хоркина поделилась редким кадром с юной Кабаевой

Две прославленные российские гимнастки дружат уже много лет.

Гимнастка Светлана Хоркина, которую еще называют «королевой брусьев», в Instagram опубликовала совместный кадр с другой прославленной гимнасткой Алиной Кабаевой. Ей, как известно, исполнилось 38 лет.

«Алинчик. С Днем рождения. Спасибо твоим родителям за тебя. Будь здорова и счастлива! Обнимаю крепко. P.S. Международные соревнования в Австралии. Мы с моим лучшим из лучших массажистом Владимиром Андреевичем».

Светлана Хоркина

«Две королевы гимнастики», «Какие вы на этом фото юные и невероятно красивые», «Удивительные гимнастки, которые смогли своей красотой и изяществом покорить весь мир», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Светлана Хоркина два раза за свою карьеру побеждала на Олимпийских играх. Причем оба раза это случалось на брусьях, где ей просто не было равных на протяжении долгих лет. Что касается Алина Кабаевой, то за ее плечами одна победа на главном старте четырехлетия. Она побеждала на Играх в греческих Афинах в 2004 году.

Смотрите также: