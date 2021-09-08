«Не спала всю ночь, плакала»: Макеева рассказала о переоценке смысла жизни

В конце августа Анастасия Макеева отменила все свои спектакли и репетиции в театре и вместе с новым мужем отправилась на Байкал, чтобы восстановить свое моральное равновесие. В планах актрисы и бизнесмена было также посещение Камчатки. Но несколько дней назад Роман Мальков сообщил, что звезду театра забрала скорая помощь. Анастасия находится в клинике.

«Сегодня не спала всю ночь, плакала как в детстве. Я осознаю, что наши человеческие отношения так сильно деформировались и мы разучились общаться без гаджетов. Когда дело касается личной жизни и отношений, и недомолвок, и домыслов, и предположений, мне кажется, эти вопросы точно решаются личном порядке. Если, конечно, один из оппонентов не хочет сделать из этого сенсацию и привлечь к себе внимание. Век живи век учись, жаль, что ценой таких потерь», — написала Макеева.

Напомним, с Романом Мальковым актриса познакомилась в прошлом году на собственной даче. В мае они сыграли свадьбу и обвенчались.

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