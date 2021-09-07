Анастасия Макеева призналась, что подруга отговаривала ее от венчания с Романом Мальковым

По словам актрисы, ей уже давно предрекали испытания.

Актриса Анастасия Макеева в Instagram призналась, что одна близкая подруга отговаривала ее от венчания со строителем Романом Мальковым.

«Перед венчанием мне подруга говорила: «Не надо этого делать». Я удивленно спросила, почему? А потому что и перед таинством и после будут сильнейшие испытания, и вы потеряете и финансы, и друзей, и по всем фронтам будут испытания. Мы ответили, что хотим быть перед Богом и под его защитой». Анастасия Макеева

Как отметила Анастасия Макеева, она пойдет по жизни с теми, кто ей предан. Если даже все от нее отвернутся, то она поплачет от обиды, но все равно пойдет дальше. Сила, как она заметила, не в большинстве, а внутри каждого человека.

По словам Анастасии Макеевой, она уже четыре дня находится в больнице. При этом муж Роман Мальков уже четыре дня ночует под окнами больницы, пока кое-кто «бегает по передачам», намекая на бывшую жену своего нынешнего супруга, Светлану Малькову.

Напомним, что Анастасия Макеева несколько дней назад почувствовала недомогание. Она угодила в одну из клиник, отменив все свои сентябрьские спектакли.

Смотрите также: