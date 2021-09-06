«Верите в места силы?»: Макеева вышла на связь с Байкала после информации о госпитализации

В конце августа актриса Анастасия Макеева внепланово ушла в отпуск. Звезда театра отменила все постановки с ее участием в сентябре и вместе с мужем уехала на Байкал. Потом в их планах – посещение Камчатки. После продолжительного перерыва Анастасия вышла на связь в своем Instagram.

«Верите ли Вы в места силы? Такие географические локации, которые наполняют Вас вдохновением, силами? Путешествие на Байкал, путешествие к собственному сердцу, душе и разуму, путешествие к внутренней гармонии. Место уединения, место чистой природы», — написала Макеева.

Напомним, ранее Макеева сообщала, что покидает соцсети, чтобы восстановить свое психологическое равновесие. А накануне Роман Мальков рассказал, что актрисе стало хуже. Ей понадобилась помощь врачей и госпитализация.

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