«Ты ушел к своей супруге»: Анна Нетребко переживает смерть отца

Анна Нетребко является одной из самых известных оперных певиц в мире. Она жила в разных городах и странах, но в последние годы обосновалась в Вене, где у нее есть квартира. Несмотря на свою занятость, артистка каждый год приезжала в Краснодар, где навещала своего отца Юрия. У него в доме любили собираться гости. Однако 7 сентября стало известно, что папа звезды ушел из жизни.

Печальное известие сообщил муж Анны, Юсиф Эйвазов. Он был очень близок со своим тестем и не раз приезжал к нему в гости. Артист поделился переживаниями, но не стал озвучивать причину смерти близкого человека.

«Когда-то, в 2005 году, по независящим от меня обстоятельствам я не смог проводить в последний путь своего папу… сегодня я смог это сделать.. потому что для меня ты был вместо папы и я очень сильно тебя любил. Очень больно терять любимых людей… вдвойне больнее, когда эти близкие и родные любимы не только тобой, а очень многими людьми… порядочный, честный, невероятно теплый Юрик… Так мы друг друга называли Юсик и Юрик…

Мне будет очень не хватать тебя… Нам всем тебя будет не хватать. Теперь ты ушел к своей супруге, о которой ты со слезами на глазах помнил все эти 19 лет без нее… теперь вы снова вместе, нам очень больно, но мы знаем что тебе хорошо. Покойся с миром», — написал Эйвазов.

Тяжело переживает смерть отца и сестра Анны, Наталья. Она посвятила ему пост в соцсети.

«Спи спокойно, дорогой папочка! Светлая тебе память! Спасибо за все!» — написала Наталья.

Друзья и поклонники оперной дивы выразили свои соболезнования родным. Напомним, что Юрию было 86 лет. Он не дожил чуть больше месяца до своего дня рождения.

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