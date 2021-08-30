«Выглядела блестяще»: Нетребко в черном платье в пол и мерцающем кардигане встретила Траволту

Оперная дива для выступления в Будапеште выбрала броский наряд. Не устоял и лично ее обнял после концерта американский актер Джон Траволта.

Анна Нетребко не скрывает, что любит проводить время с родными. В прошлом году благодаря пандемии несколько месяцев она была дома и не выступала, поэтому примерила образ домохозяйки. Но теперь она снова активно гастролирует с мужем Юсифом Эйвазовым. Артистка уже объездила часть Европы. Для прогулок и выходов в свет она всегда продумывает свои образы. Даже историк моды Александр Васильев не раз хвалил звезду.

На днях Анна выступила в Зальцбурге. Там она прогуливалась в алом платье оверсайз и черном пальто. А вот накануне певица приехала в Будапешт. Там она выступила вместе с мужем. На сцене артистка предстала в то в платье с рюшами и алой фате, то в пышном платье и объемной юбкой. Потом Нетребко облачилась в черное платье макси и мерцающий кардиган с узором.

Поклонники отметили, что оперная дива выглядела стройнее в этом образе. Примечательно, что на концерте оказался американский актер Джон Траволта. Он обнял актрису и пообщался с ней после концерта.

«Вы не поверите ребята… нам аплодировал сегодня сам Джон Траволта», — похвастался Юсиф.

Анна снова получила массу комплиментов. А для портала Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист-имиджмейкер Александра Ржевская.

«Блестящие фактуры вещей в образе звезды органично сочетаются друг с другом и что не мало важно, для звезды, прекрасно отражаются в свете софитов, привлекая к ней внимание на сцене.⁣⁣ Яркие контрастные цвета ее образа подчеркивают природную красоту артистки — шикарные черные волосы, смуглый цвет кожи и карий цвет глаз. ⁣⁣ ⁣⁣С точки зрения силуэта, комплект платье + кардиган удачно работает с фигурой звезды. Кардиган визуально вытягивает силуэт, открывает зону декольте и тонкую талию, при этом платье в пол нейтрального черного цвета, делает весь образ более элегантным. ⁣⁣

⁣⁣Свежим акцентом образа становятся крупные серьги в цвете „электрик“ , которые удачно перекликаются с принтом на кардигане. ⁣⁣А вот от желтой броши в виде цветка, я рекомендовала бы отказаться! Она не сочетается с морской тематикой кардигана и с ней образ выглядит чуть перегруженным. ⁣⁣ ⁣⁣В целом Анна выглядела блестяще, как и должна выглядеть всемирно известная оперная певица! ⁣⁣Прекрасный образ артистки оценил так же присутствующий в зале актер Джон Траволта. ⁣⁣Он лично поздравил Анну с успешным выступлением и вручил шикарный букет в честь своей симпатии⁣», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Александра Ржевская — стилист-имиджмейкер. Проходила обучение в Style hunter school по профессии имиджеолог. также училась в школа Шоппинга и прошла курс «Дирекционный метод цветотипирования» Ольги Светлоградской. Уже 2 года работает по профессии.

Смотрите также: