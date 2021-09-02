«Какая красота!»: Рудова похвасталась новыми туфлями Jimmy Choo с кристаллами на шпильке

Наталья Рудова не скрывает, что является модницей. Она часто покупает люксовые наряды, но особой страстью актрисы стала обувью. В ее квартире есть гардеробная, а также несколько специальных отсеков для вещей. Артистка этим летом часто носила мини-платья. Она ездила с Анастасией Решетовой в Сен-Тропе, где они не только отдыхали, но и посещали вечеринки. Поэтому у них был повод принарядиться.

По возвращению в Москву Рудова снова пополнила свою гардеробную. На этот раз она похвасталась дорогостоящей обувью. в Коробке оказались остроносые черные туфли с кристаллами на шпильке и ремешке для лодыжки.

«Пришла прекрасная обувь. Распаковочка. Смотрите, какая красота!» — восхитилась она. «Боже, как я люблю дорогую обувь», — заявила артистка.

Отметим, что туфли обошлись звезде примерно в 78 тысяч рублей. Наталья не удержалась и устроила дефиле. Она показала, как обновка смотрится на ноге.

Поклонники восхитились сверкающими туфельками. «Кому такое не понравится», «Ну все, ты самая шикарная», «К ним должны прилагаться ваши ноги», «Красота, прям слов нет», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что ранее актриса показала сумочку за 14 тысяч евро. К слову, не только она готова раскошелится на обновки. Ксения Бородина и Ольга Бузова также часто хвастаются дорогой обувью и нарядами.

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