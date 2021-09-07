«Никаких вопросов»: втянув живот, располневшая Бузова в спортзале решила доказать фанатам, что активно тренируется

Певица запечатлелась в топе и велосипедках и похвасталась, что ее занятие проходит в полночь.

Певица и телеведущая Ольга Бузова в начале нового сезона стала членом жюри в белорусской версии музыкального шоу «Х-Фактор». Девушке пришлось много времени провести в командировке, отчего ее режим питания сбился очень сильно. Ситуацию усугубили местная кухня и гостеприимство – лишние сантиметры так и липли.

О том, что Бузова поправилась, артистка призналась сама. Честно и без угрызений совести красотка заявила, что отказаться от драников и котлеток было невозможно. А по окончании съемок, певица, вернувшись в Москву, окунулась с головой в подготовку своего грандиозного шоу, и времени на себя практически не осталось.

И телеведущая накануне решила – пусть ночью, но все-таки будет тренироваться. И отправилась в спортзал отеля, в котором у нее весь день проходил пресс-подход и в котором она осталась обессиленная ночевать. Чтобы засвидетельствовать свою тренировку, красотка засняла единственное видео:

«Пожалуйста, не задавайте никаких вопросов», — попросила звезда. – «Без двадцати двенадцать».

При этом Бузова в топе и велосипедках, втянув живот, тяжело дышала. Так красотка решила доказать фанатам, что активно тренируется.

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