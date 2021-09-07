«Мастерицу вызывали?»: Лиза Галкина в поварском колпаке и переднике предстала на кухне

Семилетние Лиза и Гарри Галкины в новом учебном году пошли уже во второй класс. Алла Пугачева с мужем проводили двойняшек на торжественную линейку и посмотрели праздник вместе с ними. Многие поклонники семьи уже давно убеждены – дети Примадонны развиты не по годам и очень способны не только к творчеству, но и к ручному труду.

На фан-страничке, посвященной знаменитому семейству, появилось видео, как Максим Галкин общается с двойняшками на кухне. Братик и сестра за обедом решили поиграть в помощников и нарядились в соответствующие костюмы. Лиза предстала в поварском колпаке и переднике и спросила у папы: «Мастерицу вызывали?».

— Вызывали! – ответил Галкин. — Ой, помощницу, я перепутала слова, — замялась девочка. — А че, «мастерица» еще лучше, — одобрил отец.

«Мастера вызывали?», — следом за сестрой крикнул Гарри. И папа показал сына, одетого в костюм пожарного. И ребята, повеселившись немного за обедом, продолжили принимать пищу, чтобы набраться сил для новых игр.

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