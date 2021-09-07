Не для слабонервных: измазанная бутафорской кровью Асмус в одной простынке появилась в театре

Актриса сыграет главную роль в спектакле «Леди Макбет». Но уже нагоняет ужас на коллег.

Спектакль «Леди Макбет», в котором готовится выступить актриса Кристина Асмус, — это именно тот случай, когда искусство требует жертв. Звезда «Интернов» исполняет главную роль в этом сценическом триллере, и даже съемки афиш, в которых накануне участвовала экс-жена Гарика Харламова, стали настоящим испытанием.

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Литры бутафорской крови лились по рукам Кристины Асмус, вся она с головы до ног оказалась в краске. И когда все закончилось, отправилась отмываться. Обернувшись простынкой и прижимая ее к груди, красотка поднималась по лестнице, измазанная так, что зрелище получилось не для слабонервных.

«Особенно весело было после съемки и перед репетицией в ледяной воде эту стойкую кровь смывать. В общем, сняли мы афишу спектакля «Леди Макбет Мценского уезда». 18 и 19 сентября премьера!!! Будет огнище!», — похвасталась красотка поклонникам.

При этом поклонники в комментариях под новостями о спектакле пришли в восторг от перевоплощения Асмус. Девушке нарастили длинные, как у Ольги Бузовой, белокурые волосы, и ей они пришлись к лицу.

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