«Какой день»: Асмус в небесно-голубом костюме и на шпильке отвела дочку в школу с Харламовым

Актриса отметилась с наследницей. Как оказалась, 1 сентября она вместе с бывшим мужем предстала на школьной линейке.

Кристина Асмус прославилась после съемок в сериале «Интерны». Потом она стала женой Гарика Харламова. Они казались идеальной парой. Актриса даже подарила избраннику дочку Анастасию. Но в 2020 году пара объявила о расставании и вскоре оформила развод. Юморист оставил бывшей жене дом, а сам переехал в съемное жилье. Примечательно, что Асмус поддерживает с экс-избранником дружеские отношения.

1 сентября волнительный день для родителей. Алла Пугачева, Агата Муцениеце и другие звезды отвели детей в школу. Асмус в прошлом году негодовала, так как из-за работы пропустила особенный день, но теперь она наверстала упущенное. В соцсети актриса поделилась кадрами, на которых запечатлелась с подросшей дочкой. Она облачилась в небесно-голубой брючный костюм и туфли на каблуке. А вот юная школьница предстала в сарафане.

«Какой день. Только добралась до телефона. Сегодня проводила дочку во 2-й класс. Моя девочка, как же я тобой горжусь!!! С началом учебного года всех! Сил, легкости, терпения и удовольствия от процесса!» — написала звезда.

Оказалось, что на школьную линейку она отвела кроху с бывший мужем. Гарик тоже сделала фото с наследницей и пожелал всем ученикам хорошей учебы.

Поклонники в свою очередь восхитились дочкой артистов. Многие отметили, что она растет копией мамы. «Вай, красотки какие», «Портфель классный», «Какой же это трогательный момент», «Настоящие родители», «Красивая дочка, папина!», «Кристина нарядилась, знала для кого», «Девочка счастлива», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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