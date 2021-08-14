Все краски лета: Буйнов вслед за Галкиным похвастался урожаем со своего огорода

Музыкант, оказывается, не отстает от известнейших в шоу-бизнесе садоводов и выращивает цветы, овощи и зелень.

Самыми знаменитыми садоводами-огородниками отечественного шоу-бизнеса, пожалуй, уже давно стали Максим Галкин и Алла Пугачева. Шоумен регулярно делится с поклонниками в Сети кадрами из своего приусадебного участка. В теплице растут фрукты, овощи, ягоды, зелень, а также буйным цветом расцветают самые разные украшения сада – цветы, кустарники, растения.

Не так давно Галкин хвастался урожаем из теплицы – хрустящие огурчики очень любят семилетние дети Примадонны Лиза и Гарри.

Вслед за Максимом Галкиным похвастался дарами лета давний друг Аллы Пугачевой Александр Буйнов. 71-летний музыкант запечатлел на фото овощи и зелень, которые собрал у себя в огороде, и показал подписчикам в микроблоге.

«Собранные с моего огорода», — подчеркнул артист.

На снимке – все краски лета в аппетитных и наливных томатах, редисе, огурцах, перце и листьях зелени. Подписчики музыканта в комментариях восхитились красивым фото и похвалили звездного садовода.

Смотрите также