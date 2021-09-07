Прилежная ученица: беременная Костенко пришла на ужин с мужем в платье с трендовым воротничком

Анастасия Костенко три года счастлива в браке с футболистом Дмитрием Тарасовым. Они поженились вскоре после развода спортсмена с певицей Ольгой Бузовой. И теперь воспитывают двоих дочерей-погодок и ждут третьего общего ребенка – на этот раз у них будет сынок.

Беременная жена футболиста пребывает на седьмом месяце. Девушка активно отчитывается перед подписчиками своего микроблога о том, как протекает это счастливое время. Периодически они с мужем выбираются куда-то вдвоем, и накануне Тарасов показал, что они пришли в ресторан.

Для такого случая беременная Костенко решила нарядиться. И выбрала самый активный тренд этого сезона – отложной воротничок, дополнив им простое черное платье. Контрастный аксессуар утрированно большого размера подчеркнул хрупкость своей хозяйки, а также увел весь образ в школьную тематику.

Фэшн-эксперт Эвелина Хромченко ранее предупреждала, что эта модная деталь привносит такие дополнительные коннотации. «Отложные воротники, оформленные кружевами или сборками, действительно очень девичьи», — заметила ранее Хромченко.

Смотрите также