«Подтвердили ветрянку»: беременная Костенко сообщила об опасной для нее инфекции

27-летняя модель Анастасия Костенко беременна третьим ребенком от футболиста Дмитрия Тарасова. Девушка пребывает на пятом месяце и носит под сердцем долгожданного сына – первые двое детей – девочки-погодки Милана и Ева.

В Instagram Анастасия Костенко сообщила неприятную новость – ее старшая дочь-трехлетка заболела. «Ну что ж, нам скрывать нечего, сегодня подтвердили Милашке ветрянку», — откровенно призналась девушка.

Вся опасность ситуации, в которой оказалась Костенко, в том, что вирус ветряной оспы несет риски для здоровья беременной и ее малыша. Но Анастасия заверила, что все в порядке:

«Я и муж переболели ею в детстве и нам она нестрашна. Теперь наблюдаем за Евочкой», — сообщила девушка.

Отметим, что для Тарасова будущий сын станет четвертым ребенком. В первом браке у него родилась дочь Ангелина, ей уже 12 лет. Во втором союзе, с Ольгой Бузовой, наследников у футболиста не появилось.

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