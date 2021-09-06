Ивлеева ответила, почему не перевезла мать из квартиры в поселке Разметелево

Однажды в Сети появилась информация, что мать популярного блогера и телеведущей Насти Ивлеевой живет в обычной квартире в поселке Разметелево под Петербургом, откуда родом сама звезда, и бытовые условия у нее далеки от идеальных. При этом сама Анастасия балует себя дорогими подарками и входит в список Forbes.

Во время интервью в YouTube-шоу «Осторожно: Собчак!» старшая коллега по ТВ спросила Анастасию, почему та не перевезла мать в Москву или хотя бы не купила ей квартиру получше. Ивлеева ответила, что ее матери комфортно в родном Разметелево и она уважает нежелание родительницы переезжать.

«Она всю жизнь проработала здесь в поселке в продуктовом магазине. Года три назад, когда у меня хороший стабильный финансовый поток случился, она уволилась с работы. Было предложение о переезде, потому что это нормальная практика абсолютно. Но она сказала: «Ну перееду, и что я буду делать? Мне здесь комфортно, я всех знаю…» — поделилась Ивлеева с Собчак.

Настя сказала, что дала 50-летней матери денег на ремонт в квартире, и та все сделала по своему вкусу. Блогер возмутилась тому, как в Интернете вывернули историю с бытовыми условиями ее родительницы. Она рассказала, что мать не водит машину, зато регулярно ездит на такси. Настя обеспечивает полностью все ее потребности: звезда каждый месяц пересылает родственнице по 200 тысяч рублей, а иногда и больше, если нужна какая-нибудь покупка.

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