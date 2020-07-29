«Я сама!»: Ивлеева похвасталась новым спорткаром за 20 миллионов рублей

Блогер и телеведущая порадовала себя исполнением давней мечты — она купила Lamborghini Aventador.

Настя Ивлеева на днях призналась, что вся ее семья заразилась коронавирусом. Девушка подробно рассказала о своем самочувствии подписчикам и обещала держать в курсе. Болезнь она и ее муж, рэпер Элджей, переносят легко, ощущается только слабость и потеря обоняния. К тому же, больны и родственники, которые гостят у звезд, — мама Насти и отец Элджея.

Чтобы отвлечься от тягостных больничных будней, Ивлеева осуществила свою давнюю мечту. Она похвасталась серьезным приобретением, о котором грезила со студенческих времен. Девушка купила мощного железного коня стоимостью 20 миллионов рублей — спорткар Lamborghini Aventador.

View this post on Instagram A post shared by НАСТЯ ИВЛЕЕВА (@_agentgirl_) on Jul 29, 2020 at 5:31am PDT

«Нет ничего невозможного! Меня распирает от гордости! Потому что «я сама»! — эмоционально сообщила фанатам Ивлеева.

Мощность двигателя авто составляет 740 лошадиных сил. Ивлеева запечатлелась на фоне обновки цвета матовый металлик с желтыми полосками. Сама блогер при этом позировала в полотенце и защитной маске.

Поздравить с покупкой Ивлееву поспешили многие знаменитости. Реперы Тимати и Feduk, телеведущий Максим Галкин, и, конечно же, возлюбленный Насти поспешили выразить свое восхищение не только машиной, но и самой счастливицей.