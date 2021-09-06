Максим Александрович меняет профессию: Галкин перевоплотился в Ивана Грозного

Шоумен и телеведущий предстал в образе царя. У него это так правдоподобно вышло, что не все его смогли узнать.

Телеведущий, шоумен Максим Галкин является одним из самых популярных пользователей Instagram. На артиста подписано более 9 миллионов фолловеров, и цифра продолжает расти. Покоряет звезда и молодежную соцсеть TikTok, куда периодически публикует свои комедийные видео.

На этот раз Галкин показал себя в облике Ивана Грозного. Позируя на фоне моря, телеведущий с властным видом осматривается кругом. При этом он одет в меховую шапку, вышитые золотом и драгоценными камнями одежды в царском стиле.

«Иван Васильевич, куда путь держим?», «Галкин как пластилин! Любой персонаж можно из него слепить! А если приодеть – вообще не узнать! Извини, боярин, не признала, богатым будешь», «Талантище!», «Максим Александрович меняет профессию», «Максим, вы такой разносторонний! Не знаешь, на что вы еще способны! Повторений нет. Браво!», — пишут в комментариях под видео зрители.

Сейчас Максим Галкин находится на заграничных гастролях. Он проводил сына с дочкой во второй класс и практически сразу улетел в командировку. В свободное от работы время шоумен делится с поклонниками новостями, фото и видео – ему удается совместить работу и отдых.

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