«А что на голове?»: фото лысеющей Аллы Пугачевой появилось в Сети

Первые осенние дни Алла Пугачева с двойняшками Лизой и Гарри Галкиными провела в компании старшей дочки Кристины Орбакайте и ее семьи. Большим дружным составом звезды отправились на рыбалку. Алла Борисовна нарядилась в удобный кэжуал: черное худи и коралловые скинни, обувшись в удобные слипоны.

Волосы 72-летняя Примадонна решила убрать в высокий хвост, но не учла, что на отдыхе будет фото- и видеосъемка. Укладка подвела: в кадре Примадонна оказалась с ракурса, который высветил проблему лысеющей звезды, а именно висок и участок над ухом, на которых отсутствуют волосы. «А что на голове?», — тут же кто-то поспешил уточнить.

При этом челка-шторка, которую прикрепила Примадонна, не смогла скрыть проблему. Пугачева часто использует трессы для придания объема своей шевелюре, но и они от порыва ветра откинулись назад, поэтому уязвимость во внешности артистки стала явной для всех пользователей Сети.

Смотрите также