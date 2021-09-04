Счастливые второклашки: Лиза и Гарри Галкины с ранцами наперевес отправились в школу

Первая неделя в новом учебном году уже подошла к концу.

На минувшей неделе по всей стране прозвенели школьные звонки. За парты сели и дети знаменитостей. Двойняшки Аллы Пугачевой и Максима Галкина, семилетние Лиза и Гарри, в этом году уже стали второклассниками, на торжественную линейку подросшие ребята отправились вместе с мамой и папой.

А после Дня Знаний наступили учебные будни. Правда, неделька выдалась короткая и уже подошла к концу. В фан-аккаунте Аллы Пугачевой в Instagram появился снимок счастливых Гарри и Лизы Галкиных, которые с ранцами наперевес позируют на камеру.

«А ведь не заметите, как и выпускаться уже будут», «Классные ребята в классном классе с классным учителем. Удачи в новом учебном году», «Хорошие ребятишки», «Успехов в учебе», — пишут в комментариях под фото поклонники.

Пока Лиза и Гарри осваиваются во втором классе, их папа Максим Галкин находится с концертами за границей. Шоумен пропустил первые учебные дни наследников, но вскоре воссоединится с семьей.

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