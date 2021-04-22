«Мой любимый магазин»: Валерий Меладзе позировал в отделе для новорожденных

Музыкант отправился за самым необходимым для недавно появившейся на свет дочки от Джанабаевой.

В День Космонавтики в семью Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой «прилетел аист». У звезд родился третий совместный ребенок, на этот раз девочка. И счастливые молодые родители с головой ушли в домашние хлопоты, которые по большей части сейчас связаны с новорожденной.

Глава семейства накануне отправился на шопинг для малышки. Он посетил магазин для новорожденных, запечатлелся здесь на память и признался:

«Теперь это мой любимый магазин!», — подписал снимок музыкант.

Среди сосок, бутылочек кроваток и стульчиков новоиспеченный отец выглядел абсолютно счастливым. И подписчики не смогли это не заметить.

«Самое милое, что можно было увидеть за сегодня», «Какая прелесть», «Боже, Валерий!!!!! Вы умеете растрогать сердце!», «Валерий, Вы уже готовы быть принцессой? Каждый папа, у кого есть дочь, это проходит», «Очень мило», «Вам очень идет!», «Самые приятные хлопоты», «Просто прелесть!», «Как трогательно!», — пишут фолловеры.

Напомним, что у Меладзе в браке с Джанабаевой появилось двое сыновей – Константин и Лука. родившаяся дочка, имя которой родители еще не рассекретили, стала для певца четвертой – от первого брака у него есть три взрослых наследницы.

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