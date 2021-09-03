«Контракт с «Холостяком» закончился»: стало известно, с кем Тимати улетел в отпуск

Тимати по-прежнему остается завидным холостяком. После завершения шоу «Холостяк» на ТНТ рэпер пару раз появился на публике с его победительницей Катей Сафаровой. После этого вместе их не видели. Зато на Миконосе Тимур не скучает. В своем Instagram он опубликовал фото, на котором его шею обвивает женская рука.

Длинные пальцы, красный маникюр и приметное кольцо позволили вычислить, кто же теперь рядом с музыкантом. Telegram-канал Только никому… пишет, что это украинская модель Саша Дони, которая как две капли воды похожа на Алену Шишкову.

На последнем снимке Саши в ее микроблоге внимательные фанаты заметили на втором плане все панамки Тимура. Так что закрутить интригу Юнусову не удалось.

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