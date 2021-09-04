Горячая штучка с большой грудью: «новая девушка» Тимати оголилась и показала свои прелести

Рэпер Тимати, настоящее имя которого – Тимур Юнусов, продолжает наслаждаться отдыхом на греческом Миконосе. Судя по всему, артисту стало скучновато. Иначе как объяснить, что музыкант решил поиграть в интригу и по частям показывает свою длинноногую спутницу, с которой отдыхает на морском курорте.

Поклонники быстро вычислили по кольцу и маникюру, что «новая девушка» Тимати – это украинская модель, блогер Саша Дони. Ее уже успели окрестить копией Алены Шишковой – экс-подруги артиста, родившей ему дочь Алису.

Красотка Саша Дони в своем микроблоге никак не афиширует мужчину. Но по снимкам очевидно, что она находится в том же месте, где и Тимати. В аккаунте модели жарко – она не стесняется публиковать горячие снимки. И для хлынувшей к ней новой публики поспешила предстать обнаженной. Едва прикрывая большую грудь, девушка запечатлелась в зеркале, демонстрируя свои длинные загорелые ноги.

Смотрите также