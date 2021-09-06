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«Артист «Ленкома»: Миронова поздравила старшего сына

Новостью артистка поделилась в микроблоге.

«Артист «Ленкома»: Миронова поздравила старшего сына
Мария Миронова. Фото: Global Look Press

Два года назад актриса Мария Миронова родила сына Федора. Это не первый наследник 48-летней звезды. Впервые мамой она стала в 1992 году. Сына Андрея родила в браке с первым мужем Игорем Удаловым. Неудивительно, что парень стал актером. В своем микроблоге Мария сообщила, что теперь он – артист «Ленкома».

Старший сын Марии Мироновой
Старший сын Марии Мироновой. Скриншот: instagram.com/mariya_mironova_actress

«Артист «Ленкома». Поздравляю, сын!», — написала Миронова.

Фанат отметили, что парень очень похож на звездного дедушку – Андрея Миронова.

«Одно лицо! Как похожи! Какой красавчик», — писали в Сети.

Напомним, сама Мария также является ведущей артисткой «Ленкома». А Андрей ранее служил в Театре Вахтангова.

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