«Артист «Ленкома»: Миронова поздравила старшего сына

Два года назад актриса Мария Миронова родила сына Федора. Это не первый наследник 48-летней звезды. Впервые мамой она стала в 1992 году. Сына Андрея родила в браке с первым мужем Игорем Удаловым. Неудивительно, что парень стал актером. В своем микроблоге Мария сообщила, что теперь он – артист «Ленкома».

«Артист «Ленкома». Поздравляю, сын!», — написала Миронова.

Фанат отметили, что парень очень похож на звездного дедушку – Андрея Миронова.

«Одно лицо! Как похожи! Какой красавчик», — писали в Сети.

Напомним, сама Мария также является ведущей артисткой «Ленкома». А Андрей ранее служил в Театре Вахтангова.

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