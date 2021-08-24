Отдых в деревне: Мария Миронова с годовалым сыном предстала на лужайке в селе

Мария Миронова является дочкой Андрея Миронова и Екатерины Градовой. Если ее папа ушел из жизни давно, то мама скончалась в начале этого года. Актриса находилась в отпуске на Мальдивах, когда узнала о случившемся. Она поспешила вернуться в Москву, чтобы успеть на похороны. Марии уже 48 лет, она несколько лет назад вышла замуж в четвертый раз. От своего избранника звезда родила сына Федора.

Первое время она скрывала лицо малыша, но теперь уже время от времени делится фото с ним в соцсети. Недавно Миронова отдохнула с наследником в Хорватии. Она делилась снимками, на которых позировала среди пальм. А теперь актриса вернулась в Россию, но остаток лета решила провести в селе Выдропужск в Тверской области. В соцсети она поделилась снимками, на которых позирует с Федором то на лужайке, то на фоне деревянного дома.

«Сцены из деревенской жизни», — написала она.

Мария была в алой куртке и шортах. Она подчеркнула стройные ноги. Поклонники восхитились тем, как выглядит актриса. Многие также отметили, что ее сын заметно подрос. «Какое замечательное фото», «Растите сыночка себе на радость», «Вы выглядите как девушка, а сыночек такой хорошенький», «Что может быть прекраснее, чем мать с дитя на природе», «Совсем большие стали», — прокомментировали пост подписчики.

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