«Скучаю безумно»: Мария Миронова почтила память покойной мамы, показав ее фото в молодости

Звезда театра и кино, актриса Мария Миронова публично почтила память своей мамы, звезды фильма «Семнадцать мгновений весны» Екатерины Градовой.

Артистка разместила в микроблоге архивный снимок покойной родительницы, на которой она запечатлена молодой, цветущей женщиной, какой Екатерину Градову и запомнили поклонники культовой картины о подвигах разведчика Штирлица.

«Мамочка, любимая. Полгода сегодня. Время летит очень быстро. Скучаю безумно», — подписала кадр Мария Миронова.

Подписчики поблагодарили звезду за память о маме и признались, что восхищаются ею, как актрисой и как человеком.

«Как всегда мы ею любовались, такая красивая и нежная», «Вот такой она была в фильме «Семнадцать мгновений весны», «Светлая память величайшей актрисе и красивой женщине», «Без мамочек наших очень тяжело, Мария», — высказываются в Сети.

Напомним, 74-летняя Екатерина Градова скоропостижно скончалась 22 февраля. Мария Миронова в этот момент вместе с семьей отдыхала на Мальдивах. Она экстренно прервала отпуск, чтобы вернуться в Москву и заняться организацией похорон своей мамы.

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