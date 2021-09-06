«Возможно, в этой жизни это сбудется»: предполагаемый бойфренд Бородиной сделал неожиданное признание о телеведущей

Звезда экрана и армянский бизнесмен уже не раз были замечены вместе на тусовках.

Ксения Бородина прошедшим летом развелась со вторым мужем Курбаном Омаровым. Она призналась, что целый год готовилась к этому шагу и не побоялась резко поменять свою жизнь. Сейчас красотка живет для себя – много тусуется, путешествует и наряжается так, как того просит душа.

Тем временем, Бородиной уже приписали роман с армянским предпринимателем и заядлым тусовщиком Эриком Авагяном, которого все кличут Гришей Эриком. Телеведущую не раз видели в его компании, она даже летала в Ереван, где в ресторане проведал вечер с ним. Сейчас мужчина сделала неожиданное заявление после шумихи вокруг него и Ксении.

«Я с ней даже не знаком», — признался мужчина, отвечая на вопросы о личной жизни у себя в микроблоге. – «Но мечтаю с ней познакомиться, возможно, в этой жизни это сбудется. А пока это иллюзия».

Отметим, что Эрику Авагяну 29 лет, он по гороскопу Близнецы – об этом он тоже рассказал лично в микроблоге. Ксения Бородина старше него – ей 38 лет, она дважды мама.

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