«Погрузнел и отек»: Ярослав Бойко стал практически неузнаваем

Кумир миллионов Ярослав Бойко и звезда сериала «Всегда говори «всегда» Ярослав Бойко в мае отметил свое 51-летие. Более 20 из них он живет в браке с хореографом Рамуне Ходоркайте, с которой воспитывает двоих детей – сына Максима и дочь Эмилию. Также у актера есть внебрачный сын Ян от Евгении Добровольской. Бойко редко дает интервью, однако Татьяне Устиновой отказать не смог.

Поклонники программы «Мой герой» едва узнали своего любимца и стали бурно обсуждать его внешность в комментариях.

«Погрузнел и отек. Очень изменился, неузнаваем. Какой был красивый, время идет очень быстро», — писали пользователи Сети.

Напомним, Бойко часто приписывали самые разные романы, с коллегой по цеху Марией Порошиной в том числе. Однако сам актер спокойно относится к этим суждениям.

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