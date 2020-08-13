«Все у него хорошо»: Ярослав Бойко рассказал о внебрачном сыне от Евгении Добровольской

Актер Ярослав Бойко в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал ведущему Борису Корчевникову о своем внебрачном сыне Яне от актрисы Евгении Добровольской, с которой много лет назад у него был мимолетный роман. Это вторая жена актера Михаила Ефремова. При этом было видно, что он не хотел делиться информацией о жизни наследника.

«Все у него хорошо. Я, если честно, уже не помню слов жены, которые мы говорили друг другу, когда она узнала об этом. Мы спокойно прошли это испытание». Ярослав Бойко

Как отметил Ярослав Бойко, он вообще сумасшедший отец.

«Но я очень добрый папа. Дети знают, что я их пальцем никогда не трону», — заметил актер.

Напомним, что актер уже 20 лет счастлив в браке с хореографом Рамуне Ходоркайте. В 1999 году у них родился сын Максим. В 2003 году на свет появилась дочь Эмилия. Внебрачный сын Ян от Евгении Добровольской родился в 2002 году между двумя беременностями его жены. В этом году Яну исполнилось уже 18 лет.