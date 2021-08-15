Бывшая жена Михаила Ефремова рассказала, как забеременела от женатого Ярослава Бойко

Евгения Добровольская нашла свое женское счастье только в третьем браке. Ее первым мужем был актер Вячеслав Баранов, которому она родила сына Степана, а вторым – Михаил Ефремов. С заслуженным артистом РФ Добровольская прожила семь лет и родила ему сына Николая. После артистка стала тайно встречаться с коллегой Ярославом Бойко. Он был женат, но Евгению этот момент не остановил. Пара познакомилась на съемках фильма «Подозрение». Этот роман длился несколько лет, а актриса родила сына Яна.

«Очень ждала сына и даже радовалась, что воспитывать буду одна, никто не помешает. Мои родители узнали о том, что скоро у них появится новый внук, из прессы. Беременной я вышла на сцену получать «Нику» и, конечно, оказалась во всех газетах. Это было для них шоком. А мне просто не хотелось расстраивать родных. Я решила, что потом, когда они уже смогут взять внука на руки, поймут меня правильно, — цитирует артистку «Коллекция Караван историй».

В 2009-м году Добровольская вышла замуж за кинооператора Дмитрия Маннаникова, которому родила долгожданную дочь Анастасию.

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