«Людмила чудом осталась жива»: Азиза рассказала, что произошло у ее свекрови с бывшим мужем

Как отметила певица, ее новая родственница жертва, которую некоторые люди часто обманывали.

Певица Азиза заявила, что у нее сложились со свекровью Людмилой очень доверительные отношения. Женщина, в частности, рассказала о драме, которая случилась в ее семье много лет назад.

По словам Азизы, она никогда не считала и не будет считать свекровь аферисткой. Людмила всего лишь жертва, которую очень часто обманывали. Причем даже бывшие подруги.

Кроме того, Азиза подробно рассказала, что случилось в жизни Людмилы, когда она жила с отцом Александра Лортэ. Вся драма разыгралась 14 января 1993 года. Тогда биологический отец ее мужа решил убить свою бывшую жену, с которой незадолго до этого он развелся.

«Он нанес ей восемь ножевых ранений. Людмила чудом осталась жива благодаря врачам военного госпиталя, в котором на ее счастье в тот день дежурили хирурги. Она провела два месяца в реанимации, потом еще полгода находилась на реабилитации и заново училась ходить».

Азиза

Напомним, что Азиза не так давно вышла замуж за итальянского ресторатора Алессандро Лортэ. Позже выяснилось, что супруг звезды выходец из Липецка с достаточно темным прошлым, сообщает «Собеседник».

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