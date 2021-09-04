«У вас «ухо» не работает»: Собчак указала Безруковой на недочеты во время интервью

Телеведущая Ксения Собчак во время программы «Начало» Ирины Безруковой указала коллеге на некоторые недочеты во время интервью.

«Моя главная негативная эмоция – гнев. И это меня не устраивает. Я вот смотрю на вас — у вас «ухо» не работает. Господи, святой человек. Вот если бы я приехала к себе на съемку и у меня такое случилось, то мало бы не показалось никому. Штрафы, разбор почему. Кто исполнительный продюсер, почему не проверили. Вы должны быть здесь за час. Проверить работу. Если не работает, то за час привезти новое оборудование». Ксения Собчак

Как отметила Собчак, у нее очень жесткая система при подготовке к интервью. «Я много требую от других, но и от себя требую много тоже. Вот у нас у оператора на флешке стерлось десять минут. Это был разнос. Я прямо сажусь и жестко спрашиваю, почему он все не перепроверил. Я такие вещи не прощаю. А можно вот так. Ну не работает, ну да. Ира — святой человек. Ты и после этого интервью не будешь жесткой. Ты человек спокойный. Ты была с творческим человеком в отношениях. И чтобы быть рядом с ним надо обладать здоровой психикой. Быть очень спокойной», — заметила Ксения Собчак.

Напомним, что Ирина Безрукова 15 лет состояла в браке с актером Сергеем Безруковым. Общих детей у пары не было.

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