Фильм «Учености плоды» с Сергеем Безруковым получил дату выхода

Картина о наследии Пушкина в годы Великой Отечественной войны была сняла еще в 2019-м.

Сергей Безруков пригласил поклонников в кино на фильм с его участием «Учености плоды». Актер сообщил в Instagram со ссылкой на компанию Sony Pictures, что картина Игоря Угольникова выйдет в прокат 21 октября.

Действие ленты разворачивается в 1944 году в музее Пушкина, в оккупированном немцами селе Михайловское. Захватчики собираются вывезти из населенного пункта все исторические ценности. Но местные партизаны решили им помешать, а вместе с ними и местный умелец, который по воле судьбы влюбился в женщину-филолога, приехавшую из Германии. На фоне этого романа русского и немки сохранение культурного наследия становится дороже жизни.

В фильме вместе с Безруковым снялись Настасья Кербенген, Федор Бондарчук, Игорь Угольников и Анастасия Мельникова.

Добавим, что Сергей радуется выходу этой картины, так как съемки прошли еще летом 2019 года, но из-за ряда сложностей релиз был отложен на целый год. Кстати, во время создания этой киноленты маленький сын Безрукова Степан впервые побывал на съемках.

Смотрите также: