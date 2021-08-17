«Возраст ее не берет»: Безрукова в лифе от бикини взорвала Сеть утонченной красотой

56-летняя Ирина Безрукова наповал сразила своих поклонников «горячим» снимком на пляже. В кадре актриса позировала в ярком купальнике с лифом без бретелек. При этом бывшая жена художественного руководителя Губернского театра блеснула моложавым видом, стройной фигурой, гладкой и упругой кожей. Такое чувство, что время над Ириной не властно. Она выглядит, как минимум на двадцать лет моложе и может дать фору даже юным красавицам-актрисам, только-только окончившим театральный вуз.

«Где-то внутри меня еще шумит море. Поэтому пусть в моих соцсетях оно тоже будет!!

Непродолжительный отпуск уже окончен и я совместно с коллегами тружусь над тифлокомментариями к редким музейным экспонатам. Когда мы завершим работу, я обязательно расскажу, в каком из музеев вскоре появятся тифлокомментарии (словесные аудио-пояснения) и тактильные модели для незрячих людей.

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А вы любите посещать храмы искусства? Есть любимые? На ваш взгляд, в каких точно должны быть введены тифлокомментарии?» — спросила у поклонников актриса.