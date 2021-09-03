«Что заставляет человека потерять душу?»: Алферова поделилась душераздирающими фото из Беслана

Как отметила актриса, те, кто устроил теракт в 2004 году, не могут называться людьми.

Актриса Ксения Алферова в Instagram поделилась душераздирающими кадрами из Беслана. Она напомнила, что 2004-й учебный год в этом городе начался со страшной трагедии, которую необходимо помнить и носить в своем сердце каждому.

«Те, кто устроили это, называются людьми, но таковыми не являются. Что заставляет человека потерять душу? Этот вопрос ты задаешь себе, попадая в Беслан, город ангелов, он мучает тебя, когда ты посещаешь бывшие концлагеря». Ксения Алферова

Как отметила Ксения Алферова, расчеловечивание начинается задолго до подобных трагедий. По ее мнению, в каждом сидит подобный зверь. И только Бог и вера позволяют остаться людьми.

Напомним, что в результате террористического акта в Беслане осенью 2004 года погибло 333 человека. Из них — 186 детей. Во время штурма погибли десять сотрудников ФСБ. Это самые большие потери российского спецназа в ходе одной операции за всю историю.

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