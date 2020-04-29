Симоньян поделилась снимком, на котором ее прикрывают бронежилетом около школы в Беслане

Как отметила телеведущая, для нее 3 сентября навсегда день скорбной памяти и слез.

Телеведущая Маргарита Симоньян в Instagram поделилась снимком, на котором ее прикрывают бронежилетом в тот момент, когда она ведет прямой эфир около захваченной террористами школы в Беслане. Как известно, в 2004 году она оказалась в гуще событий и на всю страну рассказывала, что творится в городе.

Как рассказала Симоньян, ей в последнее время много пишут осетины. Их интересуют, что она думает о переносе даты окончания Второй мировой войны на третье сентября.

«Для меня, как и для всех рожденных в СССР, есть Великая Отечественная война. Дата окончания которой — 9 мая. Мой самый любимый праздник». Маргарита Симоньян

Как сказала Симоньян, третье сентября для нее — день скорби по погибшим в Беслане. Отметим, что именно в этот день произошел штурм, в ходе которого погибло много детей. Теракт считается одним из самых чудовищных в истории человечества.

Добавим, что несколько месяцев назад муж Симоньян, телеведущий и актер Тигран Кеосаян, был в студии программы «Судьба человека». Он рассказывал, что именно по телевидению впервые увидел Маргариту Симоньян, когда она вела репортажи из Беслана. Уже тогда он поразился бесстрашию и смелости этой женщины.