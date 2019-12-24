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Симоньян отказалась возвращаться из командировки в Москву, узнав о Беслане

Телеведущая одной из первых из федеральных журналистов оказалась около захваченной террористами школы.

Симоньян отказалась возвращаться из командировки в Москву, узнав о Беслане
Симоньян одной из первых из федеральных журналистов попала в Беслан/http://globallookpress.com/

Журналистка Маргарита Симоньян в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» призналась, что была одной из первых, кто оказался в Беслане из федеральных журналистов. Как известно, в 2004 году террористы захватили в этом городе школу.

По словам Симоньян, президент России Владимир Путин был в отпуске в Сочи, когда поступили первые тревожные новости из Беслана. Сама она в тот момент состояла в кремлевском пуле. Первого сентября президент должен был присутствовать на одной из линеек в Карачаево-Черкесии, посвященных началу учебного года. Журналистов из пула заранее доставили на место.

«Мы ждали президента, когда вдруг зашел его пресс-секретарь и сказал, что творится в Беслане. Он отметил, что президент уже улетел в Москву. Добавил, что все журналисты кремлевского пула также возвращаются в столицу. Но я сказала, что не поеду. Объяснила, что на такси доехать до Беслана от Карачаево-Черкесии можно за полтора часа», — сказала она.

В итоге она приехала в Беслан. Весь мир позже облетели кадры, как Симоньян вела репортаж, а сзади ее прикрывали бронежилетом. Кругом в этот момент свистели пули. «Очень страшно было, когда началась бойня. Вокруг окровавленные дети», — сказала она.

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Тэги:

БесланВладимир ПутинДмитрий ПесковМаргарита СимоньянПрограмма "Судьба человека"
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Симоньян отказалась возвращаться из командировки в Москву, узнав о Беслане
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