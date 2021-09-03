«Работу я поставил выше семьи»: Сергей Астахов рассказал о крахе своего второго брака

Актер Сергей Астахов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своем втором неудачном браке с актрисой Викторией Адельфиной. В этом союзе на свет появилась его дочь Мария. Пара распалась в 2011 году.

«Мы начали встречаться в Воронеже. Она стала работать в ТЮЗе. Спустя несколько лет у нас родилась дочка Маша. За это я всегда буду благодарен Вике. Это было очень хорошее время. Мой мозг тогда еще не был пропитан и изъеден московской богемной жизнью. Я был хорошим актером в театре Воронежа. А потом мы с Викой поехали в Москву. Была зима. За сто километров до Москвы я пробил колесо. Еле успел на спектакль, в котором должен был сыграть».

Сергей Астахов

Как отметил Сергей Астахов, это его вина в расставании со второй женой. «Я стал уделять внимание только самому себе. У меня стали появляться съемки и гастроли. Ездил за рубеж. А ведь до 33 лет я вообще за границу не выезжал. Работу я поставил выше семьи. А близкие люди такого не прощают», — заявил актер.

Сергей Астахов — известный актер театра и кино. Он лауреат театральной премии «Чайка».

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