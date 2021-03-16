«Тяжело не стать шутом»: Сергей Астахов назвал минусы актерской профессии

В этом году актеру Сергею Астахову исполнится 52 года. Его фильмография насчитывает более ста ролей в кино и сериалах («Охота на изюбря», «Гибель империи», «За гранью реальности»). В свежем интервью мужчина, отдавший 30 лет профессии, рассказал, в чем плюсы и минусы актерской профессии.

Правда положительный момент артист назвал только один — удовлетворение собственного самолюбия и тщеславия. И то, если актер востребован.

«Минусы — это все остальное! Это порой непонятный график жизни, порой долгое отсутствие дома, в семье, частое непонимание тебя семьей, недостаточное внимание, уделяемое воспитанию детей. Потом у актеров расстраивается психика чуть больше, поскольку люди эмоциональные, вспыльчивые, своеобразные все. И так как мы варимся в одном котле, то тяжело находиться на карнавале и не стать самому шутом, надев клоунскую шапочку», — поделился Астахов с изданием WomanHit.

Мужчина выразил мнение, что все актеры «немножко чудные», и отношения между ними не всегда понятны и просты. Настоящая дружба между представителями профессии, по его мнению, крайне редка. В итоге, минусов у нее очень много. Даже тому факту, что его дочь поступила в Щукинское училище, артист не очень рад.

Также Астахов с высоты своего опыта согласился, что это немужская профессия. Он признался, что всегда по-хорошему завидовал пожарным, военным, летчикам и медикам, которые на своей работе могут стать настоящими героями. Актеры же герои — только мнимые.

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