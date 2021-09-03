Скоро мама?: Настя Каменских в бра и велосипедках засветила округлившийся животик

34-летняя певица замужем за рэпером Потапом. Пока совместных детей у них нет.

Певица Настя Каменских прославилась более 15 лет назад, когда их с Алексеем Потапенко дуэт «Потап и Настя» прогремел на всю страну. Украинские музыканты быстро стали популярны на постсоветском пространстве и скоро их хиты стали звучать практически на каждой вечеринке. На протяжении сотрудничества Каменских и Потапа подозревали в романе, а саму певицу — в беременности.

Судя по всему, сейчас дело действительно идет к скорому пополнению в звездной семье. На новом фото, которым поделилась Настя Каменских у себя в микроблоге, девушка позирует в топе-бра и велосипедках, которые выделили округлившийся животик.

Если раньше наличие «беременности» Каменских оправдывала лишним весом, то теперь девушке не на что ссылаться. Она несколько лет как очень похудела и следит за своим питанием, а также занимается с тренером. Ждем, когда поп-дива подтвердит, наконец, фанатам, свое интересное положение.

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