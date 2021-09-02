Красавец-блондин: муж Насти Каменских показал подросшего сына

Украинская поп-дива Настя Каменских счастлива в браке с экс-коллегой по дуэту «Потап и Настя» Алексеем Потапенко. Сейчас каждый из них развивается сольно, достигая новых высот и успехов в карьере.

На личном фронте у пары пока штиль и отсутствие детей. Но Потапенко уже познал радость отцовства – у него от первого брака с Ириной Горовой растет сын Андрей. Мальчику 6 сентября исполняется 13 лет, накануне звездный отец отвел ребенка в школу и по такому случаю показал своего красавца-наследника в микроблоге.

«С Днем знаний! Какие вы замечательные, сын красавчик», «Очень красивый мальчик», «Детеныш симпатичный», «Очень милый хлопчик у Потапа», «Крутецкие», «Красивый мальчишка!», — пишут под снимком поклонники Потапа.

К слову, звездная пара Потапа и Каменских настолько искусно скрывает свою личную жизнь, что многие фанаты подозревают у них наличие общего ребенка. Мелькнувшая в видео у Каменских теща Потапа навела их на такие мысли.

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