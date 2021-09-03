По собственному желанию: сестра Алины Кабаевой покинула важный пост

Лейсан Кабаева – троюродная сестра знаменитой гимнастки Алины Кабаевой. С 2016-го года она была судьей Альметьевского городского суда в Татарстане, однако недавно покинула свой пост, написав заявление по собственному желанию.

За время работы судьей Лейсан Кабаева вынесла более 300 постановлений. Она строго относилась к любым проявлениям домашнего насилия и распространению наркотиков. Ранее Лейсан, которая родилась в Казани в 1979 году, подтверждала, что приходится троюродной сестрой олимпийской чемпионке.

«Наши отцы – двоюродные братья», — цитирует «Собеседник» интервью судьи «Реальному времени».

Добавим, что после увольнения все данные Лейсан с сайта суда были удалены. Где сейчас работает родственница спортсменки — неизвестно.

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