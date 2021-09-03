«Целый год после смерти Жени она не пела»: возлюбленная Осина – о его приемной дочери

Возлюбленная музыканта Евгения Осина — Елена Скорнякова — заявила, что в последний год активно помогает приемной дочери исполнителя Анастасии в ее музыкальной карьере.

«Целый год после смерти Жени она не пела, была в депрессии, и это не пустые слова. Я приложила много усилий, чтобы вернуть ее к музыке. Очень переживала, что она бросит это дело». Елена Скорнякова

Как рассказала Елена Скорнякова, ее пятнадцатилетняя наследница смогла справиться с трудностями. Она, к примеру, активно в последнее время посещает уроки вокала, снимает клипы, а также устроилась на работу на телевидение. Уже вышел дебютный альбом Анастасии Годуновой «Посмотри в окно». В нем 12 песен. Пластинка посвящена памяти Евгения Осина, сообщает «СтарХит».

Напомним, что Евгений Осин всегда считал Анастасию Годунову своей дочерью. Последние годы своей жизни яркий исполнитель заботился о девочке как о своей родной.

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